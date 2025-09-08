Prima pagină » Sport » Sabalenka rămâne lider în WTA. Jaqueline Cristian urcă pe locul 43, cea mai bună clasare din carieră

Aryna Sabalenka își consolidează locul 1 mondial în clasamentul WTA după titlul la US Open, având 3.292 puncte avans față de Iga Swiatek. Jaqueline Cristian este cea mai bine clasată româncă, urcând pe locul 43, care reprezintă cea mai bună clasare a sa din carieră, până acum.
08 sept. 2025, Sport

Sabalenka a ajuns la 54 de săptămâni consecutive pe prima poziție a clasamentului mondial și, cu 11.225 de puncte, rămâne lider detașat în fața polonezei Iga Swiatek (7933 puncte) și a americancei Coco Gauff (7874 puncte).

În urma finalei de la Flushing Meadows, Amanda Anisimova urcă până pe locul 4 (5159 puncte), prima sa apariție în Top 5.

În ceea ce privește jucătoarele din România, Jaqueline Cristian a urcat șapte poziții și ocupă locul 43 (1.281 puncte), cea mai bună clasare pentru o româncă.

Sorana Cîrstea a urcat cinci poziții și ocupă locul 66 (998 puncte).

În Top 100, din România mai este Gabriela Ruse, care a înregistrat cea mai mare coborâre din ierarhie (26 de poziții), ocupând locul 96 (779 puncte).