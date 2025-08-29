Sorana Cîrstea părăsește US Open în turul doi după duelul cu Karolina Muchova

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 71 în clasamentul WTA, a fost eliminată joi în turul al doilea al probei de simplu feminin de la US Open.

Jucătoarea română a pierdut în fața cehoaicei Karolina Muchova, favorita numărul 11 și ocupanta locului 13 WTA, cu scorul 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4. Partida de tenis dintre cele două a durat două ore și 55 de minute.

Cele două sportive s-au mai întâlnit de două ori la același turneu. În 2020, în faza șaisprezecimilor, Karolina Muchova s-a impus cu 6-3, 2-6, 7-6 (7). În 2023, în sferturi, tot jucătoarea din Cehia a câștigat detașat, cu 6-0, 6-3.

Pentru parcursul de până acum, Sorana Cîrstea primește 154.000 de dolari.

Românca rămâne prezentă la US Open în proba de dublu, unde face echipă cu rusoaica Anna Kalinskaia. În primul tur, cele două vor întâlni perechea americană McCartney Kessler și Peyton Stearns.