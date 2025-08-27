Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la US Open. O va înfrunta pe Karolina Muchova

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 71 în clasamentul WTA, a obținut marți seară calificarea în turul secund al turneului de la US Open.

Românca a câștigat în prima rundă contra jucătoarei Solana Sierra din Argentina, care ocupă poziția 74 mondial, cu scorul 7-5, 6-0. Partida de tenis dintre cele două a durat o oră și 12 minute.

În următoarea etapă a competiției, Sorana Cîrstea va juca împotriva cehoaicei Karolina Muchova, locul 13 WTA și favorită numărul 11, care a eliminat-o pe Venus Williams în primul tur.

Cele două s-au întâlnit până acum de șase ori. Ultimul meci direct a avut loc la Dubai, în sferturi, în 2023, când Karolina Muchova s-a impus cu 6-2, 7-5.

La US Open au existat deja două dueluri: în 2020 în șaisprezecimi, victoria i-a revenit Karolinei Muchova cu 6-3, 2-6, 7-6 (7), și în 2023 în sferturi, când cehoaica a câștigat cu 6-0, 6-3.

Din totalul de șase partide disputate, Sorana Cîrstea a obținut un singur succes, în 2023, la Miami, cu un scor de 7-5, 6-1, în turul al treilea.

Calificarea în turul doi la US Open îi aduce Soranei Cîrstea un premiu de 154.000 de dolari.