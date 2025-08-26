Prima pagină » Sport » Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea joacă marți în primul tur la US Open

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea joacă marți în primul tur la US Open

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea își fac debutul marți seară la US Open, turneu de Grand Slam de la New York, având meciuri dificile în primul tur.
Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea joacă marți în primul tur la US Open
FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
26 aug. 2025, 09:34, Sport

Jucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea debutează marți seară în noua ediție a turneului de Grand Slam de la New York – US Open.

Jaqueline Cristian (locul 50 WTA) o va întâlni pe americanca Danielle Collins (61 WTA), meci programat după ora 20:00.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată în carieră în circuitul profesionist, în 2024, la Madrid, Collins impunându-se atunci în trei seturi.

Sorana Cîrstea (71 WTA) va juca împotriva argentiniencei Solana Sierra (74 WTA), meci programat să înceapă după ora 23:30. Este prima confruntare directă între cele două sportive în circuitul profesionist.

Cîrstea joacă la New York după ce a câștigat turneul WTA de la Cleveland, săptămâna trecută, fără să piardă vreun set, realizând cea mai mare ascensiune în clasamentul mondial din această săptămână, urcând 41 de poziții.