Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea joacă marți în primul tur la US Open

Jucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea debutează marți seară în noua ediție a turneului de Grand Slam de la New York – US Open.

Jaqueline Cristian (locul 50 WTA) o va întâlni pe americanca Danielle Collins (61 WTA), meci programat după ora 20:00.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată în carieră în circuitul profesionist, în 2024, la Madrid, Collins impunându-se atunci în trei seturi.

Sorana Cîrstea (71 WTA) va juca împotriva argentiniencei Solana Sierra (74 WTA), meci programat să înceapă după ora 23:30. Este prima confruntare directă între cele două sportive în circuitul profesionist.

Cîrstea joacă la New York după ce a câștigat turneul WTA de la Cleveland, săptămâna trecută, fără să piardă vreun set, realizând cea mai mare ascensiune în clasamentul mondial din această săptămână, urcând 41 de poziții.