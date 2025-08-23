Sorana Cîrstea câștigă finala WTA Cleveland 2025 după o victorie clară cu Ann Li

Sportiva din România a dominat partida de la un capăt la altul. Sorana Cîrstea a fost calmă, a pus permanent presiune și a profitat de fiecare greșeală a adversarei. Prin lovituri inspirate de rever și o poziționare excelentă în teren, românca a reușit să controleze schimburile și să nu îi ofere șanse reale lui Ann Li.

Până să ajungă în finală, Sorana Cîrstea le-a învins pe Moyuka Uchijima, Jill Teichmann, Liudmila Samsonova și Anastasia Zakharova. În toate aceste meciuri, jucătoarea din România nu a cedat niciun set, confirmând forma excelentă din această săptămână.

De cealaltă parte, Ann Li a intrat direct pe tabloul principal, grație clasării WTA, și a trecut de Yuliia Starodubtseva, Iva Jovic, Elsa Jacquemot și Xinyu Wang. Spre deosebire de Sorana, americanca a avut nevoie de set decisiv în aproape toate confruntările.

Aceasta este cea de-a treia finală câștigată din cariera Soranei Cîrstea, după cele două trofee anterioare din circuitul WTA. Succesul de la Cleveland este cu atât mai important cu cât vine într-o perioadă în care sportiva din România încearcă să revină în topul mondial.