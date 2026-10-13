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Șapte gimnaști reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Rotterdam. Cine face parte din lot

România va fi reprezentată de șapte sportivi la cea de-a 54-a ediție a Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică, programată în perioada 17-25 octombrie 2026, la Rotterdam.
Șapte gimnaști reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Rotterdam. Cine face parte din lot
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Gimnastică
Oana Antipa
13 oct. 2026, 17:07, Sport
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Sabrina Maneca Voinea se numără printre gimnaștii trimiși de Federația Română de Gimnastică la una dintre cele mai importante competiții internaționale ale anului.

Șapte sportivi în delegația României

Delegația tricoloră se îndreaptă spre Țările de Jos pentru participarea la Campionatele Mondiale, a anunțat Federația Română de Gimnastică (FRG).

Lotul României este format din Sabrina Maneca Voinea, Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tanasă, Iris Iordache, Anamaria Mihăescu și Nicholas Țarcă.

Sportivii vor fi însoțiți la Rotterdam de colectivul tehnic al lotului național.

„Delegația României se îndreaptă spre Rotterdam, unde, în perioada 17–25 octombrie 2026, va participa la cea de-a 54-a ediție a Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică”, a transmis Federația Română de Gimnastică pe pagina de Facebook.

Competiția va reuni gimnaști din întreaga lume, iar România încearcă să obțină rezultate importante într-o disciplină în care are una dintre cele mai bogate tradiții din sportul autohton.

Sabrina Maneca Voinea, printre numele lotului tricolor

Unul dintre principalele nume ale delegației este Sabrina Maneca Voinea, care face parte din echipa feminină alături de Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tanasă, Iris Iordache și Anamaria Mihăescu.

Nicholas Țarcă va reprezenta România în competiția masculină.

Mondialele de la Rotterdam reprezintă un nou test important pentru gimnastica artistică românească, sport care încearcă să își consolideze din nou prezența la nivelul marilor competiții internaționale.

Campionatele Mondiale se desfășoară între 17 și 25 octombrie

Cea de-a 54-a ediție a Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică va avea loc între 17 și 25 octombrie, la Rotterdam.

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică reprezintă principala competiție internațională a disciplinei, alături de Jocurile Olimpice, și reunesc cei mai valoroși gimnaști ai momentului. România are o tradiție importantă la nivel mondial, construită de-a lungul deceniilor prin performanțele unor campioni precum Nadia Comăneci, Daniela Silivaș, Lavinia Miloșovici, Simona Amânar sau Marian Drăgulescu.

Mondialele reprezintă totodată un reper important în evaluarea nivelului loturilor naționale în perspectiva următorului ciclu olimpic.

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