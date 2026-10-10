Scandal pe stadionul lui PSG. Ultrașii au intrat în grevă după ce le-a fost confiscat un banner împotriva represiunii din Franța

Momente tensionate sâmbătă seară pe Parc des Princes, în timpul meciului dintre Paris Saint-Germain și Le Mans. Suporterii parizieni au afișat un banner de solidaritate cu liceenii care protestează în Franța. Mesajul a fost îndepărtat de agenții de securitate, iar ultrașii au reacționat părăsind tribunele și declanșând o grevă a galeriei, relatează L’Équipe.

Incidentul s-a produs în peluza Auteuil, una dintre cele mai cunoscute galerii ale lui PSG, unde suporterii au desfășurat un banner de mari dimensiuni cu mesajul: „Milițiile voastre reprimă, tineretul nostru rezistă”.

Mesajul făcea referire la protestele liceenilor care au cuprins Franța în ultimele săptămâni și la acuzațiile privind intervențiile violente ale forțelor de ordine.

La numai câteva minute după afișarea bannerului, agenții de securitate au intervenit pentru îndepărtarea acestuia. Potrivit L’Équipe, intervenția a provocat îmbrânceli și tensiuni între suporteri și personalul de securitate.

Ultrașii lui PSG au părăsit tribunele în semn de protest

La scurt timp după incident, peluza Auteuil s-a golit, suporterii organizând o grevă a galeriei ca reacție la îndepărtarea bannerului.

Membrii Collectif Ultras Paris (CUP), principala organizație a suporterilor activi ai clubului, au refuzat să își mai susțină echipa în prima repriză.

Potrivit L’Équipe, atmosfera a rămas tensionată, în condițiile în care PSG conducea cu 1-0.

Situația s-a schimbat la pauză. Cu puțin timp înaintea reprizei secunde, membrii galeriei au revenit în tribune, iar în minutul 49 au reluat scandările, inclusiv mesajul „Libertate pentru ultrași”.

Franța, zguduită de protestele liceenilor

Protestul suporterilor lui PSG are loc într-un moment de tensiune socială majoră în Franța, unde mobilizarea liceenilor, începută în luna septembrie în regiunea pariziană, s-a extins în numeroase orașe.

Elevii reclamă lipsa profesorilor, clasele supraaglomerate, clădirile școlare degradate, inegalitățile dintre unitățile de învățământ și problemele legate de admiterea în învățământul superior.

Manifestațiile au degenerat în mai multe localități în confruntări cu forțele de ordine, fiind semnalate utilizarea gazelor lacrimogene, incendieri, distrugeri și numeroase rețineri.

Pe 6 octombrie, peste 266.000 de persoane au participat la manifestații la nivel național, dintre care aproximativ 56.000 la Paris, potrivit datelor autorităților citate de Associated Press.

Conform bilanțurilor oficiale prezentate pe 9 și 10 octombrie, peste 6.800 de persoane au fost plasate în custodia poliției de la începutul mișcării, majoritatea fiind minori. Cifrele nu reprezintă însă tot atâtea condamnări sau trimiteri în judecată.

Acuzații grave la adresa poliției. Adolescenți răniți în timpul intervențiilor

Unul dintre motivele radicalizării protestelor îl reprezintă intervențiile forțelor de ordine, criticate de organizațiile pentru drepturile omului.

Amnesty International a denunțat folosirea disproporționată a forței împotriva elevilor și utilizarea gazelor lacrimogene și a altor arme pentru dispersarea manifestațiilor. Organizația a solicitat autorităților franceze să reducă tensiunile și să respecte dreptul minorilor la protest.

Potrivit Reuters, cel puțin patru minori au suferit răni ireversibile în mai puțin de două săptămâni, iar Inspectoratul General al Poliției Naționale (IGPN) examinează 24 de cazuri legate de intervențiile forțelor de ordine.

Printre incidentele grave se numără cazul unui adolescent de 14 ani care a suferit fracturi la nivelul maxilarului și a pierdut mai mulți dinți după ce ar fi fost lovit de un proiectil lacrimogen. Familia acestuia a depus plângere.

Autoritățile franceze susțin, la rândul lor, că sute de polițiști au fost răniți în timpul manifestațiilor și că intervențiile sunt necesare pentru prevenirea violențelor și protejarea populației.

Sute de școli închise și presiune tot mai mare asupra guvernului francez

Protestele au afectat serios desfășurarea cursurilor în Franța.

La începutul lunii octombrie, între 400 și 500 de licee erau închise integral sau parțial, iar unele clădiri au fost incendiate ori vandalizate.

Vineri, 9 octombrie, numărul instituțiilor închise scăzuse la 141 din aproximativ 3.700, potrivit Ministerului francez al Educației. Reducerea blocajelor nu înseamnă însă încheierea mișcării, organizațiile elevilor pregătind noi acțiuni.

Guvernul francez încearcă să deschidă un dialog cu reprezentanții elevilor, în timp ce nemulțumirile legate de finanțarea educației se suprapun peste disputele privind bugetul public și măsurile de austeritate.