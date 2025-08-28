Schimbare de orar pentru finala Ligii Campionilor la fotbal: startul meciului va fi la ora 19:00

UEFA a anunțat joi o modificare importantă pentru finala Ligii Campionilor, începând cu sezonul 2025-2026, meciul va începe la ora 19:00, în loc de ora 22:00, cum se obișnuia de mulți ani. Finala acestui sezon va avea loc pe 30 mai 2026, la Puskas Arena din Budapesta (Ungaria).

Conform comunicatului remis de UEFA, obiectivul este „îmbunătățirea experienței generale pentru suporteri, echipe și orașele gazdă și crearea unei atmosfere primitoare, care să permită familiilor și copiilor să asiste cu ușurință la meci”. Noul orar vizează, de asemenea, un acces mai bun la transportul public după meci și un retur mai sigur pentru suporteri, contribuind totodată la un impact economic pozitiv pentru orașele organizatoare.

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a explicat că schimbarea permite suporterilor „să se bucure de restul serii alături de cei dragi și să-și amintească de meciul important al sezonului, chiar și în caz de prelungiri sau lovituri de departajare”.

Ronan Evain, director executiv al Football Supporters Europe, a salutat decizia ca fiind „un progres binevenit pentru suporterii prezenți la meciuri” și a subliniat că „această schimbare reflectă luarea în considerare a nevoilor suporterilor, facilitează deplasările, reduce stresul și permite să se bucure pe deplin de eveniment”.

UEFA precizează că noul orar va face difuzarea televizată și online mai accesibilă, în special pentru a ajunge la un public mai tânăr la nivel global.