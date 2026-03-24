Schiorul brazilian Lucas Pinheiro Braathen se impune la Hafjell și își adjudecă și Cupa Mondială la slalom uriaș, după titlul olimpic

Lucas Braathen s-a impus la Hafjell cu timpul total de 2:20.65 minute după cele două manșe. Este a treia victorie a sa din sezonul 2025/2026 al Cupei Mondiale.

Pe locul doi s-a clasat elvețianul Loic Meillard (+0.58). Podiumul a fost completat de norvegianul Atle Lie McGrath (+0.87).

Braathen a acumulat 100 de puncte pentru această etapă, ceea ce i-a asigurat și câștigarea Cupei Mondiale la slalom uriaș.

Primul brazilian din istorie campion olimpic la schi alpin, Braathen l-a devansat pe Marco Odermatt pentru 52 de puncte.

Odermatt a abandonat încă din prima manșă a concursului de la Hafjell.

Elvețianul are asigurat marele glob de cristal, acordat pentru victoria în clasamentul general al Cupei Mondiale. În această ierarhie, Braathen ocupă locul secund.

Pentru Lucas Braathen, reprezintă primul glob de cristal obținut la slalom uriaș și al doilea din carieră, după cel de la slalom.