Scor incredibil într-un meci din campionatul județean de fotbal. O echipă din județul Vaslui a înscris 24 de goluri

Un scor incredibil a fost înregistrat în etapa a doua a Ligii 5 Vaslui. Potrivit publicației Vremea Nouă, echipa Steaua Urdești a învins formația Sporting Pochidia cu scorul 24-0. Scorul fluviu a fost favorizat de starea echipei oaspete.

Sporting nu a putut alinia 11 jucători la startul meciului. Pe teren nu au intrat decât nouă jucători, dintre care trei copii. Gazdele s-au distrat cu echipa oaspete, unul dintre jucătorii gazdelor a fost omul meciului, cu nouă goluri marcate. Alți doi jucători au înscris patru și trei goluri.

Alte meciuri cu rezultate ciudate

Conform informațiilor din mediul online, cea mai mare diferență a fost înregistrată într-o partidă din 2012. Meciul oficial CSM Făgăraș-Izvorul Hoghiz s-a încheiat cu scorul de 33–0. Partida s-a disputat în cadrul ligii județene de fotbal din Brașov.

Au fost și alte partide care au atras atenția. De exemplu, Pescărușul Sarichioi- Șoimii Topolog 30–0 s-a desfășurat în 2018, în Liga 4 Tulcea. Atunci, un jucător al gazdelor a reușit să înscrie 12 goluri.

Partida Crișul Chișineu- Unirea Elore Sebiș Criș 25–0 din 2020, în Liga 4 Arad, a fost oprită în minutul 65 pentru că echipa din Sebiș a rămas fără numărul minim de jucători pe teren din cauza unor accidentări.

Pe listă mai este partida AS Milcov – Victoria Dobrun 27–0 din 2015, în Liga 4 Olt. Gazdele aveau nevoie de un golaveraj cât mai mare pentru a câștiga campionatul la egalitate de puncte cu rivala lor, așa că au atacat în valuri timp de 90 de minute.