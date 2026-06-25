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Selecționerul Turciei exclude varianta demisiei, după eliminarea echipei de la Cupa Mondială 2026

Selecționerul naționalei Turciei, italianul Vincenzo Montella, a exclus posibilitatea de a demisiona după eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială de fotbal 2026, criticând în același timp tonul atacurilor îndreptate împotriva jucătorilor și a staffului tehnic.
Selecționerul Turciei exclude varianta demisiei, după eliminarea echipei de la Cupa Mondială 2026
sursă foto: Tayfun Coskun / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
25 iun. 2026, 09:58, Sport
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„Nu îmi dau demisia și nu renunț. Mai am dorință, energie, entuziasm și o armură și mai puternică. Dacă cineva din exterior vrea să plec, va trebui să se resemneze: acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, joi, în conferința de presă premergătoare ultimului meci din Grupa D de la Cupa Mondială, împotriva Statelor Unite ale Americii.

„Acești jucători merită mult mai mult respect decât au primit. Sunt mândria și copiii unei țări. Trebuie apărați și criticați atunci când este necesar, dar niciodată la nivel personal și cu tonuri jignitoare, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile”, a spus selecționerul.

Montella a subliniat că naționala Turciei a avut evoluții bune din punct de vedere statistic la actuala ediție a Cupei Mondiale, în pofida rezultatelor dezamăgitoare.

„Este adevărat că trebuie să marchezi și noi nu am reușit acest lucru, deci am greșit ceva. Dar am fost atât de aproape. Dacă ar fi intrat măcar unul dintre cele 61 de șuturi expediate în cele două meciuri, am fi spus cu totul altceva. Nu putem distruge totul din această cauză”, a afirmat tehnicianul italian.

Montella a amintit și problemele fizice cu care s-au confruntat mai mulți jucători importanți, precum Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu și Arda Guler, susținând că aceștia au dat totul pentru echipă.

La rândul său, atacantul Kenan Yildiz și-a exprimat regretul pentru eliminarea prematură a Turciei.

„Rezultatul ne-a dezamăgit enorm. Cerem scuze întregii țări. Am încercat în toate modurile, dar mingea nu a vrut să intre și ceva nu a funcționat”, a declarat jucătorul lui Juventus.

Turcia a eliminat România în barajul din faza preliminară

Turcia, care a eliminat România în semifinalele barajului pentru calificarea la turneul final, a ieșit din calculele pentru accesul în faza eliminatorie de la Cupa Mondială încă după primele două meciuri din faza grupelor. Turcia a pierdut cu Australia, scor 0-2, și cu Paraguay, 0-1.

În ultimul meci de la Cupa Mondială 2026, selecționata turcă înâlnește vineri dimineață, de la ora 05:00, echipa Statelor Unite ale Americii, deja calificată în 16-imile de finală.

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