Simone Biles, încă două medalii de aur în ultima zi la Mondiale. Sabrina Voina locul 4 la sol

Sportiva americană în vârstă de 26 de ani şi-a completat colecţia de medalii mondiale şi olimpice, ajungând la 37, dintre care 23 de aur mondial.

Biles a obţinut un total de 14,800 în finala de la bârnă, devansând-o pe chinezoaica Zhou Yaqin, care a obţinut 14,700.

Brazilianca Rebeca Andrade, care a învins-o sâmbătă pe Biles la sărituri, a obţinut 14,300 puncte pentru bronz.

Americanca şi-a adjudecat al doilea aur al zilei în finala de la sol, cu 0,133 puncte peste a doua clasată, Andrade.

Brazilianca Flavia Saraiva a completat podiumul cu un punctaj de 13,966 pentru prima ei medalie individuală la Mondiale.

Gimansta română de 16 ani Sabrina Voinea s-a clasat a 4-a, cu un total de 13.766.



„Suntem mândre de ce am realizat la debut, am doar 16 ani şi am făcut cel mai bun execiţiu la sol din viaţa mea. Ştiu că pot mai mult şi voi munci pentru a urca pe podium la Paris!” a spus Sabrina, citată de pagina oficială a COSR.

„Putem şi asta e tot ce contează. Sabrina a stat lângă Biles şi Andrade şi s-a încărcat cu ambiţie. Simone a felicitat-o şi a încurajat-o. Vom munci şi vom fi mai bune! Le mulţumim celor care ne-au sprijinit necondiţionat!” a completat Camelia Voinea, antrenoarea şi mama Sabrinei.

Jake Jarman a obţinut primul aur al Marii Britanii în această competiţie, câştigând mai devreme duminică finala masculină de la sărituri, devenind astfel campion mondial pentru prima dată în carieră.

Germanul Lukas Dauser din Germania a câştigat finala masculină de la paralele, în timp ce japonezul Daiki Hashimoto a luat aurul la bară fixă.

La această editie a Mondialelor România s-a calificat cu echipa feminină la Jocurile Olimpice, iar Andrei Muntean a câştigat şi el biletul pentru Paris 2024. Cel mai bun loc al României e locul 4 al Sabrinei Voinea la sol. Ana Barbosu a fost finalistă la individual şi a terminat pe locul 23.