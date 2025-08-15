Superliga: Dinamo și UTA au încheiat la egalitate. „Câinii roșii” au terminat meciul cu doi oameni în minus

Arădenii au deschis scorul în minutul 33, prin Abdallah, fostul atacant al lui Dinamo.

Jucătorul nu și-a sărbătorit golul, aceasta fiind prima sa reușită pentru UTA.

După pauză, Dinamo a restabilit egalitatea prin Karamoko, care a marcat, în minutul 59, cu un șut plasat, aducând punctul de egalitate pentru gazde.

Pe final, Dinamo a rămas fără doi jucători, Milanov și Cristian Mihai fiind eliminați.

Pentru jucătorul de la UTA, Ovidiu Popescu, a reprezentat meciul cu numărul 250 în prima ligă.

UTA rămâne neînvinsă în acest sezon, iar cu 12 puncte acumulate ocupă locul 2 provizoriu în clasament.

Dinamo ajunge la 9 puncte, situându-se pe locul 6, în momentul de față.

Formații:

Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț (Milanov 55’) – Charalampos (Cr. Mihai 46’), Gnahore, Cîrjan – Armstrong (Pașcălău 90’+4), A. Pop (Karamoko 46’), Musi (Caragea 79’). Antrenor: Zeljko Kopic.

UTA: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Van Durmen, Ov. Popescu (Zsori 75’) – Tzionis (Alomerovic 83’), A. Roman (L. Mihai 90’+1), Costache (Hrezdac 75’) – Abdallah. Antrenor: Adrian Mihalcea.