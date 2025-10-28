Sinner atacă turneele de Grand Slam: Avem nevoie de mai multă echitate pentru toți jucătorii

Potrivit The Guardian, propunerile prezentate în vară de cei mai buni zece jucători și jucătoare din lume, care cereau modificări în distribuirea premiilor, au fost respinse de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. Turneele au refuzat chiar să se întâlnească în timpul US Open pentru a discuta problema.

Conducerea Slam-urilor a explicat că nu poate intra în negocieri concrete până când nu se va soluționa procesul intentat de PTPA (Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis), fondată de Novak Djokovic, care a dat în judecată ATP, WTA și Federația Internațională pentru practici anticoncurențiale.

„Am avut discuții constructive la Roland Garros și Wimbledon, așa că a fost frustrant când ne-au spus că nu pot acționa până când nu se rezolvă alte probleme”, a declarat Sinner. „Calendarul este important, dar nimic nu împiedică turneele să abordeze imediat probleme precum pensiile și asistența medicală”.

Italianul a subliniat discrepanța economică: „Turneele de Grand Slam generează cea mai mare parte a veniturilor din tenis, așa că solicităm o contribuție echitabilă pentru a sprijini toți jucătorii și premii care să reflecte mai bine veniturile acestor turnee”.

Premiile în bani reprezintă doar 12-15% din veniturile totale ale Grand Slam-urilor.

La turneele ATP și WTA (Indian Wells, Italian Open), premiile ajung la 22% din venituri

La Wimbledon 2025, fondul de premii de 53 milioane de lire a reprezentat doar 12,3% din veniturile totale de 406,5 milioane.

Deși Wimbledon a majorat premiile cu 7% anul acesta, cea mai mare parte a crescut a revenit semifinaliștilor și finaliștilor. Câștigătorii Sinner și Iga Świątek au primit câte 3 milioane de lire, în timp ce pentru cei eliminați în rundele anterioare, creșterea a fost minimă.

„Nu este vorba doar despre premiile câștigătorilor”, a explicat Coco Gauff. „Vrem ca turneele să investească mai mult în tenisul în ansamblu, nu doar în campioni. Există jucători clasați pe locul 200 sau 300 care se luptă să-și câștige existența din acest sport”.

Lupta lui Sinner este susținută de alți jucători de top precum Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Madison Keys, Alexander Zverev și Jack Draper, care au semnat scrisorile trimise conducerii Slam-urilor.

Primele discuții au avut loc în mai, înainte de Roland Garros, și în iulie la Wimbledon, dar fără rezultate concrete. Jucătorii s-au plâns de lipsa de transparență, acuzând turneele că nu împărtășesc informații financiare detaliate.

Problema premiilor în bani, a pensiilor și a asistenței medicale, împreună cu lipsa implicării jucătorilor în deciziile privind programarea, a dominat întregul sezon de tenis, iar liderii Slam continuă să amâne orice decizie, invocând procesul PTPA ca obstacol.