Sorana Cîrstea a acumulat inteligenţă pe teren. Un suedez stă în spatele rezultatelor sale excelente

Sorana Cirstea vede tenisul într-o cu totul altă lumină în aceste zile şi îi dă tot creditul noului ei antrenor, suedezul Thomas Johansson. Românca în vârstă de 32 de ani s-a bucurat de o săptămână de revenire la BNP Paribas Open, unde a eliminat-o pe Caroline Garcia, nr. 5, în turul al patrulea, pentru a avansa în primul ei sfert de finală la Indian Wells.

"Nu am câştigat niciodată împotriva ei, dar, în acelaşi timp, ştiam că joc un tenis foarte bun", a declarat Cirstea pentru WTA Insider la Indian Wells. "Am simţit acest lucru de ceva vreme, dar rezultatul nu arăta cu adevărat acest lucru. Dar am continuat să muncesc".

După ce şi-a închis sezonul 2022 după US Open din cauza unei accidentări la umăr, Cirstea s-a asociat cu Johansson. Campionul de la Australian Open 2002 şi fostul număr 7 mondial ATP a lucrat cu jucători precum David Goffin, Maria Sakkari şi Borna Coric.

"Felul în care joc acum se datorează lui", a declarat Cirstea. "El îmbunătăţeşte atât de multe domenii ale jocului meu şi mă ajută să văd tenisul cu alţi ochi, să fiu mai inteligentă pe teren. Acesta este motivul pentru care joc atât de bine. Sunt foarte mulţumită de modul în care lucrez cu el.

"Ca jucător, cred că putea să citească foarte bine jocul şi să citească foarte bine adversarii. Aşa că a început să mă înveţe puţin asta. De asemenea, i-am spus să mă înveţe un pic din mentalitatea bărbaţilor, modul în care bărbaţii gestionează situaţiile şi sper că asta mă poate ajuta în jocul feminin".

Una dintre ajustările importante pe care Cirstea le-a făcut este să îşi ţină privirea îndreptată spre exterior, mai degrabă decât spre interior. Cei mai mulţi jucători de tenis aderă la mantra adesea repetată: "Mă voi concentra doar asupra mea şi asupra a ceea ce am de făcut". Sub îndrumarea lui Johansson, Cirstea spune că acum este atentă la ceea ce se întâmplă de cealaltă parte a fileului.

"M-a făcut mai inteligentă pe teren", a spus Cirstea. "Loviturile mele erau întotdeauna acolo, dar uneori nu puteam vedea anumite lucruri".

Aflată acum pe locul 83, Cirstea se pregăteşte pentru cea mai grea problemă de rezolvat în tenisul feminin în acest moment, Iga Swiatek, numărul 1 mondial. Într-adevăr, drumul spre prima semifinală WTA 1000 a lui Cirstea în aproape un deceniu va trebui să treacă peste campioana în exerciţiu, care a dispus de două campioane de Grand Slam consecutiv, pentru a reveni în sferturi de finală.

Singura lor întâlnire anterioară a avut loc în urmă cu 14 luni, la Australian Open 2022. Acolo, Swiatek a revenit de la un set în urmă într-un duel dramatic şi de înaltă calitate pentru a câştiga cu 5-7, 6-3, 6-3 în optimi.

"A fost un meci extraordinar şi, de obicei, nu spun asta când pierd un meci", a spus Cirstea. "De atunci, ea a decolat. A jucat uimitor".

Cele două au fost partenere frecvente de antrenament în intersezon la Dubai. Cirstea a văzut de aproape ce poate face Swiatek.

"Este o jucătoare atât de completă, se mişcă foarte bine, nu are niciun defect în jocul ei", a spus Cirstea. "Ea este, din punctul meu de vedere, cea mai bună jucătoare pe care o avem. Serveşte bine, returnează bine. Este foarte greu să găseşti un punct slab în jocul ei.

"Şi eu am jucat destul de bine, aşa că sunt destul de încrezătoare în jocul meu. Ştiu că nu va fi uşor. Ştiu că ea este favorită. Dar voi merge acolo, mă voi mişca şi îmi voi face treaba şi vom vedea."