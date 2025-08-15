Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan, în vizită la Academia lui Gică Hagi de la Constanța

Ilie Bolojan, în vizită la Academia lui Gică Hagi de la Constanța

Sursa foto: Facebook/ Gheorghe Hagi
Petre Apostol
15 aug. 2025, 17:22, Politic

Premierul Ilie Bolojan a vizitat vineri Academia de Fotbal Gică Hagi și Baza Sportivă Farul Constanța, deținute de fostul internațional român Gheorghe Hagi, aflat în asociere cu Ciprian Marica.

Gheorghe Hagi a salutat vizita premierului, publicând pe pagina sa de socializare mai multe fotografii alături de șeful Guvernului.

„La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, se arată în postarea respectivă.

În luna martie a acestui an, Bolojan i-a decernat lui Hagi Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Cavaler. Vizita are loc în contextul evenimentelor dedicate Zilei Marinei, desfășurate la Constanța.