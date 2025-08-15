Prima pagină » Sport » Harley Davidson Cup, prima competiție mondială destinată motocicletelor bagger, va debuta în 2026

Harley Davidson Cup, prima competiție mondială destinată motocicletelor bagger, va debuta în 2026

Harley Davidson și organizatorii MotoGP au anunțat vineri, la Red Bull Ring (Austria), lansarea în 2026 a Harley-Davidson Bagger World Cup, prima competiție mondială dedicată motocicletelor de tip bagger de înaltă performanță.
Harley Davidson Cup, prima competiție mondială destinată motocicletelor bagger, va debuta în 2026
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
15 aug. 2025, 16:29, Sport

Seria, dezvoltată în parteneriat între compania de motociclete Harley Davidson și MotoGP, aduce în prim-plan motociclete V-Twin de turism pregătite pentru curse, care vor concura pe circuite internaționale de top. Competiția va include șase etape în America de Nord și Europa, cu finala programată în Austria, în cadrul etapelor din motomondialul de viteză, potrivit unui comunicat oficial.

Calendarul sezonului 2026

• Austin, SUA – 27-29 martie
• Mugello, Italia – 29-31 mai
• Assen, Țările de Jos – 26-28 iunie
• Silverstone, Marea Britanie – 7-9 august
• Aragon, Spania – 28-30 august
• Red Bull Ring, Austria – 18-20 septembrie

„Lansarea Harley-Davidson Bagger World Cup marchează o nouă eră pentru marca noastră și pentru motociclismul de competiție. Această serie înseamnă depășirea limitelor pe o scenă globală”, a declarat Kolja Rebstock, Senior Vice President International Markets, Harley-Davidson.

Carlos Ezpeleta, director sportiv Dorna Sports (care organizează MotoGP), a subliniat că proiectul va aduce un plus spectacolelor MotoGP și va conecta sportul cu „unul dintre cele mai emblematice branduri culturale din America de Nord și din lume”.