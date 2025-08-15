Prima pagină » Sport » Hansi Flick, înainte de debutul noului sezon La Liga: „Vom da totul”

Hansi Flick, înainte de debutul noului sezon La Liga: „Vom da totul”

Antrenorul german al FC Barcelona, Hansi Flick, și-a exprimat entuziasmul înaintea meciului de debut în La Liga, sâmbătă, în deplasare cu Mallorca, afirmând că echipa va da totul în fiecare meci și că succesul de anul trecut reprezintă doar începutul.
Petre Apostol
15 aug. 2025, 18:26, Sport

„Echipa muncește din greu pentru a se îmbunătăți în fiecare zi. Jucătorii sunt pregătiți pentru meciul de la Son Moix. Vom da totul și în acest sezon și vom încerca să continuăm să ne dezvoltăm ca echipă”, a declarat Flick în conferința de presă de vineri.

Antrenorul a apreciat versatilitatea jucătorilor și forma atacanților Fermín și Dani Olmo, spunând că „sunt jucători cheie în atac și sunt foarte mulțumit de progresul lor din ultimele săptămâni”, precum și prestația portarului Joan Garcia, declarând că „Joan Garcia este un portar fantastic”.

Germanul a subliniat că filosofia sa rămâne axată pe succesul echipei, nu pe performanțele individuale: „Cel mai important este să câștigăm ca echipă. Nu contează câte goluri marchează Lamine Yamal, contează să câștigăm împreună”.