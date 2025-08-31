Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea face apel pentru returnarea trofeului de la Cleveland, dispărut la New York

Sorana Cîrstea face apel pentru returnarea trofeului de la Cleveland, dispărut la New York

Sorana Cîrstea cere returnarea trofeului câștigat la Cleveland, dispărut din hotelul ei din New York. Trofeul are valoare sentimentală.
Sorana Cîrstea face apel pentru returnarea trofeului de la Cleveland, dispărut la New York
Sursa foto: Mediafax Foto
Bianca Popa
31 aug. 2025, 17:29, Sport

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a făcut un apel pentru returnarea trofeului câștigat la turneul de săptămâna trecută de la Cleveland, după ce a descoperit că acesta a dispărut din camera ei de hotel din New York, scrie Reuters.

Cîrstea, care a cucerit titlul Tennis in the Land învingând-o pe americanca Ann Li în finala de sâmbătă, s-a pregătit pentru US Open, unde a fost eliminată în turul al doilea de Karolina Muchova.

Dezamăgirea a fost și mai mare când a realizat că trofeul de la Cleveland – primul său titlu pe hard la simplu din 2008 – a dispărut din camera ei de la hotelul Fifty Sonesta.

Numărul 57 mondial a apelat la rețelele de socializare cu un mesaj direct:

„Cine a furat trofeul meu de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta, vă rog să-l returnați. Nu are valoare materială, doar valoare sentimentală! Ar fi extrem de apreciat! Mulțumesc”, a scris sportiva de 35 de ani.

Reuters a contactat hotelul pentru un punct de vedere.