Sorana Cîrstea face apel pentru returnarea trofeului de la Cleveland, dispărut la New York

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a făcut un apel pentru returnarea trofeului câștigat la turneul de săptămâna trecută de la Cleveland, după ce a descoperit că acesta a dispărut din camera ei de hotel din New York, scrie Reuters.

Cîrstea, care a cucerit titlul Tennis in the Land învingând-o pe americanca Ann Li în finala de sâmbătă, s-a pregătit pentru US Open, unde a fost eliminată în turul al doilea de Karolina Muchova.

Dezamăgirea a fost și mai mare când a realizat că trofeul de la Cleveland – primul său titlu pe hard la simplu din 2008 – a dispărut din camera ei de la hotelul Fifty Sonesta.

Numărul 57 mondial a apelat la rețelele de socializare cu un mesaj direct:

„Cine a furat trofeul meu de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta, vă rog să-l returnați. Nu are valoare materială, doar valoare sentimentală! Ar fi extrem de apreciat! Mulțumesc”, a scris sportiva de 35 de ani.

Reuters a contactat hotelul pentru un punct de vedere.