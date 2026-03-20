Sorana Cîrstea o elimină pe Linda Noskova, cap de serie 14, și avansează în turul 3 la Miami Open

Sorana Cîrstea, locul 35 WTA, s-a calificat vineri seară în turul al treilea la Miami Open, turneu de categoria WTA 1000, după ce a învins-o pe cehoaica Linda Noskova (13 WTA), cap de serie nr. 14, în trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-4, într-un meci cu două întreruperi cauzate de ploaie.
Sorana Cîrstea, Sursa foto: Mediafax Foto
Petre Apostol
20 mart. 2026, 22:33, Sport

Sorana Cîrstea a început excelent, adjudecându-și primul set fără emoții, 6-2, profitând de o prestație solidă pe propriul serviciu și câteva erori ale adversarei.

Noskova a revenit în setul doi, forțând-o pe Cîrstea să greșească mai mult și câștigând 6-3.

În setul decisiv, Cîrstea și-a recăpătat ritmul și a câștigat 6-4, gestionând mai bine momentele-cheie și punctele de break.

Cîrstea a câștigat 52,2% din totalul punctelor și a salvat 7 din 11 mingi de break.

Românca a avut un procentaj de 66,7% la primul serviciu și a câștigat 59,3% din punctele cu acesta.

Sorana Cîrstea va evolua în turul trei împotriva învingătoarei dintre Elvina Kalieva (154 WTA) și Elise Mertens (19 WTA).

Meciul a avut o durată efectivă de joc de o oră și 56 de minute, cu două întreruperi din cauza ploii.

Recomandarea video

Președinta Venezuelei a înlocuit toată conducerea armatei, la o zi după ce l-a demis pe ministrul Apărării
G4Media
Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
Gandul
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Metoda prezisă de analiști prin care Donald Trump vrea să iasă cu capul sus din războiul cu Iranul: „Cred că am câștigat”
Libertatea
Obiectele pe care trebuie să le ai neapărat în casă, în aprilie! Atrag norocul, iubirea și banii
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor