Sorana Cîrstea o elimină pe Linda Noskova, cap de serie 14, și avansează în turul 3 la Miami Open

Sorana Cîrstea a început excelent, adjudecându-și primul set fără emoții, 6-2, profitând de o prestație solidă pe propriul serviciu și câteva erori ale adversarei.

Noskova a revenit în setul doi, forțând-o pe Cîrstea să greșească mai mult și câștigând 6-3.

În setul decisiv, Cîrstea și-a recăpătat ritmul și a câștigat 6-4, gestionând mai bine momentele-cheie și punctele de break.

Cîrstea a câștigat 52,2% din totalul punctelor și a salvat 7 din 11 mingi de break.

Românca a avut un procentaj de 66,7% la primul serviciu și a câștigat 59,3% din punctele cu acesta.

Sorana Cîrstea va evolua în turul trei împotriva învingătoarei dintre Elvina Kalieva (154 WTA) și Elise Mertens (19 WTA).

Meciul a avut o durată efectivă de joc de o oră și 56 de minute, cu două întreruperi din cauza ploii.