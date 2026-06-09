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Spania învinge Peru înaintea Cupei Mondiale 2026. Oyarzabal și Pedri au strălucit la Puebla

Naționala de fotbal a Spaniei și-a încheiat marți dimineață pregătirile pentru Cupa Mondială 2026 cu o victorie convingătoare, scor 3-1, împotriva reprezentativei Peru, într-un meci amical disputat pe Estadio Cuauhtémoc, în orașul mexican Puebla.
Spania învinge Peru înaintea Cupei Mondiale 2026. Oyarzabal și Pedri au strălucit la Puebla
sursă foto: Jose Miguel Fernandez / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
09 iun. 2026, 07:06, Sport
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Selecționata Spaniei, pregătită de Luis de la Fuente, a deschis scorul după mai puțin de două minute de joc. Fundașul Pau Cubarsí l-a găsit excelent pe Mikel Oyarzabal, care a preluat și a trimis un șut imparabil de la marginea careului pentru 1-0.

Spania a controlat autoritar partida, bazându-se pe posesia și creativitatea mijlocașilor Rodri, Pedri și Fabián Ruiz. Al doilea gol a venit în minutul 32, după o acțiune rapidă a lui Ferran Torres, care a pătruns până la linia de fund și i-a oferit o pasă ideală lui Pedri pentru 2-0.

După pauză, ibericii și-au mărit avantajul într-o fază nefericită pentru portarul peruan Pedro Gallese. Acesta și-a introdus mingea în propria poartă după un balon trimis în careu de Yeremy Pino, iar tabela a arătat 3-0.

Peru a reușit să reducă din diferență în minutul 66 prin Jairo Vélez, care a profitat de o breșă în defensiva spaniolă și a stabilit scorul final, 3-1.

Meciul a reprezentat un test important pentru Spania, care a evoluat fără două dintre vedetele sale, Lamine Yamal și Nico Williams. Cu toate acestea, campioana europeană a arătat că dispune de suficiente soluții ofensive și de un joc colectiv solid înaintea debutului la Cupa Mondială.

În ciuda temerilor legate de altitudinea ridicată din Puebla, care putea reprezenta un obstacol fizic pentru jucători, spaniolii au controlat ritmul partidei și au oferit o prestație convingătoare. De la Fuente a profitat de avantajul de pe tabelă pentru a efectua numeroase schimbări în partea secundă, oferind minute importante mai multor fotbaliști din lot.

Pentru Peru, care a ratat calificarea la turneul final mondial, partida a fost încă o oportunitate de reconstrucție și evaluare a lotului în vederea viitoarelor campanii internaționale.

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