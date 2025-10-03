Spectacol sportiv în Munții Kaçkar: mii de alergători din lume au cucerit potecile Mării Negre

Regiunea Mării Negre, recunoscută pentru relieful său spectaculos în formă de semilună, cascadele, pădurile dense și platourile verzi, s-a dovedit a fi un cadru ideal pentru competiții outdoor și turism de aventură. Sub deviza „Wild is the Trail” („Sălbăticia este traseul”), Kaçkar by UTMB a fost organizat sub patronajul Ministerului Turc al Tineretului și Sportului, cu sprijinul Ministerului Culturii și Turismului, al Agenției pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), Agenției de Dezvoltare a Mării Negre de Est (DOKA) și al autorităților locale.

O cursă dură, dar spectaculoasă în inima Kaçkarilor

De la Marea Britanie la Africa de Sud, din Spania până în China, sportivi de top s-au aliniat la start pentru a înfrunta unul dintre cele mai dificile trasee din lume. Printre numele mari prezente s-au numărat Philipp Ausserhofer, Cole Campbell, Daniel Osanz, Sven Koch, Oğuzhan Emre Singer, Greta García Morán și Dioni Gorla.

Startul a fost dat de pe Platoul Ayder, cel mai cunoscut platou montan al provinciei Rize, unde localnicii i-au întâmpinat pe alergători în costume tradiționale, acompaniați de tulum -instrument autentic de suflat, aflat pe lista UNESCO a patrimoniului cultural imaterial.

Deși cursa de 100 km a fost anulată din cauza ninsorilor abundente și a riscurilor de siguranță, probele de 50 km și 20 km au avut loc, iar sportivii au demonstrat o rezistență remarcabilă.

La 50 km, victoriile le-au revenit lui Jasmin Nunige (05:21:52) la feminin și Cole Campbell (04:29:19) la masculin.

La 20 km, pe primul loc s-au clasat Beyza Güzel (02:28:25) și Mestan Turgan (01:59:20).

Ceremonia de premiere a avut loc pe 28 septembrie, încheind trei zile de competiție spectaculoasă.

Între cultură, natură și sport

Mai mult decât o competiție sportivă, Kaçkar by UTMB a fost o experiență care a îmbinat tradiția, natura și performanța. Traseele au urmat vechi drumuri de caravane și poteci de păstori, trecând prin comunități vii și sate străvechi, încărcate de legende.

Evenimentul a consolidat poziția Turciei pe harta mondială a ultramaratonului montan și a pus în valoare Marea Neagră ca destinație de top pentru turismul sportiv și de aventură.