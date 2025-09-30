Sportul românesc intră pe scena globală: TVR lansează parteneriatul cu Eurovision Sport

Marți, 30 septembrie 2025, la sediul TVR din București, a fost prezentat oficial parteneriatul dintre Televiziunea Română și Eurovision Sport – platforma digitală a Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU), considerată „cea mai bună vitrină din lume” pentru sport.

Colaborarea va permite ca producțiile TVR Sport să fie disponibile gratuit pentru fanii din întreaga lume, în timp ce publicul din România va avea acces direct și facil la marile competiții internaționale, live sau on-demand.

Conectarea la platformă se va face simplu, fiecare utilizator care doreste sa beneficieze de serviciile Eurovision Sport, va trebui să urmeze câțiva pași necesari pentru crearea unui cont. Ulterior va beneficia de acces complet si gratuit. Platforma dispune de un „homepage” care ține cont de localizarea utilizatorul, aducând în prim plan informații și materiale de interes maxim din țara în care este accesată.

Oportunități pentru sportivi și federații intr-o platformă cu acoperire globală

Președintele-director general al TVR, Dan Cristian Turturică, alături de Glen Killane, directorul EBU Sport, și Mihai Covaliu, președintele COSR, au explicat modul în care integrarea deschide noi orizonturi pentru sportul românesc. Federațiile din România vor avea posibilitatea să își promoveze evenimentele și sportivii pe o scenă globală, consolidând identitatea națională și atrăgând totodată generațiile tinere către sport.

Eurovision Sport acoperă deja peste 25 de discipline și colaborează cu peste 30 de federații sportive, oferind transmisiuni gratuite live și on-demand, în peste 150 de limbi. Peste jumătate din audiența platformei este sub 35 de ani, ceea ce deschide oportunități majore pentru atragerea unui public digital-first.