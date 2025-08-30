Strănepotul lui Mussolini debutează în Serie A / Presa italiană: „Grazie, Floriani Mussolini”!

Romano Floriani Mussolini, strănepotul dictatorului italian Benito Mussolini, a intrat pe teren din postura de rezervă și a ajutat echipa Cremonese să învingă Sassuolo cu 3-2, la debutul său în Serie A, vineri.

Introdus în joc cu opt minute înainte de final, Floriani Mussolini, în vârstă de 22 de ani, a obținut penalty-ul din care Manuel de Luca a marcat golul victoriei pentru echipa nou promovată, care a urcat pe primul loc în clasamentul Serie A, cu două victorii în două meciuri.

„S-au întâmplat prea multe lucruri într-un timp prea scurt”

Fundașul dreapta, împrumutat de la Lazio, a fost rezervă nefolosită în victoria cu 2-1 a Cremonesei la AC Milan, în meciul de debut din Serie A de săptămâna trecută, notează BBC.

„S-au întâmplat prea multe lucruri într-un timp prea scurt, nu cred că voi uita vreodată această seară, pentru că am visat întotdeauna să debutez în Serie A”, a declarat Floriani Mussolini.

„Obiectivul meu era să fac diferența și sunt fericit că am reușit să fac asta”.

Floriani Mussolini poartă tricoul cu numărul 22 la Cremonese și are numele „Romano” pe spatele tricoului.

A urcat în ierarhia echipei Lazio, dar nu a jucat niciodată în prima ligă italiană pentru Biancocelesti.

A fost împrumutat la Pescara, echipă din liga a treia, în sezonul 2023-24, și la Juve Stabia, echipă din liga a doua, în sezonul 2024-25.

„Numele meu de familie deranjează mai mult pe alții decât pe mine”

După golul său decisiv împotriva lui Cesena în decembrie anul trecut, unele rapoarte au susținut că suporterii lui Juve Stabia au sărbătorit golul cu saluturi fasciste – o afirmație pe care clubul a respins-o cu fermitate.

Când s-a alăturat echipei Cremonese în vară, Floriani Mussolini a declarat că este „aici pentru a juca fotbal”, adăugând: „Numele meu de familie deranjează mai mult pe alții decât pe mine”.

Benito Mussolini a fondat Partidul Național Fascist în Italia și a condus țara din 1922 până când a fost răsturnat în 1943.

S-a aliat cu Adolf Hitler în al Doilea Război Mondial și a fost capturat și ucis în 1945.