Suedia – România. „Tricolorii” încep aventura din Liga Națiunilor la Stockholm/ Dennis Man a înscris pentru egalare/Suedia conduce cu 2-1

UPDATE ora 22:31 Suedia preia conducerea

Gyokeres îl învinge și el pe Ionuț Radu în minutul 43 și aduce al doilea gol pentru suedezi.

Golul egalizator a dat încredere României, care a reușit să împingă jocul spre jumătatea adversă și să pună mai multă presiune pe defensiva suedeză. Gazdele au replicat în minutul 38, când Alexander Isak a șutat puternic, însă Radu Drăgușin și apoi Nicușor Bancu au intervenit pentru a îndepărta pericolul. Suedezii au solicitat penalty la intervenția lui Bancu, reclamând un posibil henț, dar faza a fost verificată fără ca arbitrul să acorde lovitură de pedeapsă. Cu puțin timp înainte, Răzvan Marin văzuse cartonașul galben pentru un fault asupra lui Ayari. În minutul 40, Andrei Rațiu a încercat să surprindă cu un șut puternic de la distanță, însă mingea a trecut peste poartă.

UPDATE ora 22:16 Dennis Man egalează

Dennis Man a adus egalarea pentru echipa României în minutul 29.

UPDATE ora 22:06 Suedia conduce cu 1-0

Isak marchează primul gol pentru echipa Suediei în minutul 20.

UPDATE ora 22:02 Două ocazii mari pentru Louis Munteanu

România a echilibrat jocul după startul mai bun al suedezilor și a început să apară tot mai periculos în apropierea porții adverse. În minutul 14, Andrei Rațiu a trimis o centrare excelentă în fața porții, iar Louis Munteanu a reluat cu capul, mingea trecând foarte puțin pe lângă. Atacantul „tricolorilor” a fost din nou aproape de gol numai un minut mai târziu, când a trimis mingea în bară, România bifând astfel două oportunități importante într-un interval foarte scurt.

UPDATE ora 21: 56 Suedia începe în forță. Ionuț Radu, solicitat după numai 30 de secunde

Suedia a preluat inițiativa încă din primele secunde ale partidei și a pus rapid presiune pe defensiva României. Ionuț Radu a intervenit după aproximativ 30 de secunde, iar Alexander Isak a continuat să fie principala țintă a atacurilor gazdelor. Nordicii au rămas mai insistenți în jumătatea „tricolorilor” și în minutele următoare, în timp ce România a încercat să răspundă printr-o centrare a lui Andrei Rațiu către Louis Munteanu, fără rezultat.

În minutul 8, Rațiu a fost nevoit să iasă pentru scurt timp la marginea terenului pentru a primi îngrijiri în zona gleznei, România evoluând temporar în inferioritate numerică.

Știrea inițială:

Selecționerul a ales un sistem cu trei fundași centrali și îi trimite din primul minut în ofensivă pe Dennis Man și Louis Munteanu, în timp ce Ianis Hagi va evolua în spatele celor doi atacanți și va purta banderola de căpitan.

Echipele de start

Suedia: Johansson – Holm, Starfelt, Lindelöf (cpt.), Stroud – Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi – Gyökeres, Isak.

Rezerve: Törnqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlström, Larsson, Skoglund.

Selecționer: Graham Potter.

România: Ionuț Radu – Andrei Coubiș, Radu Drăgușin, Virgil Ghiță – Andrei Rațiu, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Nicușor Bancu – Ianis Hagi (cpt.) – Dennis Man, Louis Munteanu.

Rezerve: Valentin Cojocaru, Otto Hindrich, Andrei Borza, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicolae Stanciu, Darius Olaru, Valentin Mihăilă, Vladimir Screciu, Florin Tănase, Vlad Dragomir.

Selecționer: Gheorghe Hagi.

Arbitru: Ondřej Berka (Cehia)

Hagi începe cu trei fundași centrali

Gheorghe Hagi a optat pentru un sistem 3-4-1-2 la primul meci al României în noua ediție a Ligii Națiunilor.

Ionuț Radu este titular în poartă, în timp ce linia de trei fundași este formată din Andrei Coubiș, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță. Andrei Rațiu și Nicușor Bancu ocupă cele două flancuri, iar Tudor Băluță și Răzvan Marin formează cuplul din centrul terenului.

Ianis Hagi joacă în spatele atacanților și primește banderola de căpitan. Dennis Man și Louis Munteanu sunt cei doi oameni aleși pentru ofensivă.

Nicolae Stanciu începe partida pe banca de rezerve.

Isak și Gyökeres, principalele pericole ale Suediei

Selecționerul Suediei, Graham Potter, mizează din primul minut pe cei doi atacanți de mare calibru ai nordicilor, Alexander Isak și Viktor Gyökeres.

Gheorghe Hagi avertizase înaintea meciului asupra forței ofensive a adversarilor și insistase că România va avea nevoie de o prestație foarte bună în ambele faze ale jocului.

Hagi anunțase și că Louis Munteanu va fi titular și explicase că va împărți efortul jucătorilor, având în vedere programul neobișnuit al naționalei, cu patru partide într-un interval foarte scurt.

România începe cursa pentru promovarea în Liga A

România evoluează în Grupa 4 a Ligii B, alături de Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina.

Prima clasată promovează direct în Liga A, în timp ce formația de pe poziția secundă va disputa un baraj pentru promovare. Echipa care termină pe locul trei va juca un baraj pentru menținerea în Liga B, iar ultima clasată retrogradează direct în Liga C.

Tot vineri seară, de la ora 21:45, se dispută și cealaltă partidă din grupă, Polonia – Bosnia – Herțegovina.

Pentru România urmează un program extrem de comprimat. După meciul de la Stockholm, „tricolorii” vor întâlni Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie, acasă, apoi Polonia, pe 2 octombrie, în deplasare. Returul cu Suedia este programat pe 5 octombrie, pe Arena Națională.

Aproximativ 35.000 de spectatori așteptați la Stockholm

Organizatorii estimează o asistență de aproximativ 35.000 de persoane la partida de pe Strawberry Arena, stadion cu o capacitate de 50.000 de locuri.

În jur de 1.500 de suporteri români erau așteptați la meci, potrivit informațiilor comunicate înaintea partidei.

România va evolua în roșu, actualul model al echipamentului fiind folosit în premieră, în timp ce Suedia va purta tradiționalele culori galben și albastru.

Naționala lui Hagi vine după două partide de pregătire disputate în vară: 1-1 cu Georgia și o victorie cu 2-1 împotriva Țării Galilor. Duelul de la Stockholm ridică însă miza, fiind primul joc oficial al noului mandat al selecționerului.