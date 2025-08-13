Supercupa Europei 2025: PSG și Tottenham, duel de campioni pentru gloria continentală

Partida, programată pe Stadio Friuli din Udine, de la ora 22:00, aduce faţă în faţă două formaţii cu obiective clare: parizienii, antrenaţi de Luis Enrique, caută să adauge un nou trofeu în vitrină după tripla istorică din sezonul trecut, în timp ce londonezii lui Thomas Frank vizează al doilea trofeu în mai puţin de trei luni.

PSG vine după o vară aglomerată în Statele Unite şi după eşecul din finala Cupei Mondiale a Cluburilor, în timp ce Spurs a încheiat pregătirea cu un eşec categoric, 0-4, în faţa lui Bayern Munchen.

„Este un meci special. Nu ştiu ce fel de joc va pregăti Tottenham, pentru că şi-a schimbat recent antrenorul. Ei se antrenează de o lună, iar noi suntem în prima săptămână, dar nu este o scuză şi vom da tot ce avem mai bun”, a declarat Luis Enrique, la conferinţa premergătoare partidei, conform UEFA.

De cealaltă parte, antrenorul Thomas Frank a recunoscut valoarea adversarului: „PSG este cea mai bună echipă din Europa, cu un lot extrem de puternic. Este o provocare fantastică, dar avem încredere în noi”.

Potrivit statisticilor UEFA, de-a lungul celor 49 de ediţii, campioanele Europei au câştigat trofeul de 29 de ori, în timp ce formaţiile venite din Europa League (fosta Cupă UEFA) s-au impus de opt ori în cele 25 de finale de după dispariţia Cupei Cupelor. Printre excepţii notabile se află Zenit Sankt Petersburg (2008) şi Atlético de Madrid, câştigătoare în 2010, 2012 şi 2018.

La capitolul cluburi, Real Madrid conduce cu şase trofee, urmată de AC Milan şi Barcelona (câte cinci). La participări, Barcelona şi Real Madrid au câte nouă prezenţe.

Dani Carvajal şi Luka Modrić (ambii Real Madrid) împart recordul pentru cele mai multe trofee câştigate de un jucător – câte cinci fiecare. În rândul antrenorilor, Carlo Ancelotti este lider detaşat, cu cinci victorii.

Spania domină şi clasamentul pe ţări, cu 17 trofee, urmată de Anglia (10) şi Italia (9).

Finala cu cele mai multe goluri a fost în 2015 (Barcelona – Sevilla 5-4), iar cel mai rapid gol a fost reuşit de Diego Costa după doar 50 de secunde, în 2018.