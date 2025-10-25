Superliga, etapa a 14-a: Oțelul primește vizita lui U Cluj, iar CFR se duelează cu Farul în Gruia

Meciul dintre Oțelul Galați și Universitatea Cluj este programat de la ora 16:00. Formația lui Dorinel Munteanu continuă să impresioneze pe teren propriu, unde a înregistrat patru victorii, două remize și o singură înfrângere în actualul sezon. În schimb, Universitatea Cluj are un parcurs echilibrat în deplasare, cu trei victorii, o remiză și trei înfrângeri.

Oțelul a înscris 11 dintre cele 19 goluri ale sale în prima repriză, în timp ce ardelenii au primit doar trei goluri în primele 45 de minute ale partidelor.

Istoricul confruntărilor directe este unul echilibrat: 37 de meciuri disputate, cu 14 victorii pentru Oțelul, 15 pentru U Cluj și 8 remize. Pe teren gălățean, bilanțul este net favorabil gazdelor – 12 victorii, 4 remize și 3 înfrângeri.

Cea mai clară victorie a moldovenilor datează din 12 septembrie 1998, când Oțelul s-a impus cu 5-0, grație unei triple semnate de Viorel Tănase și unei duble a lui Viorel Ion. În cel mai recent duel direct, disputat pe 21 februarie 2025, Universitatea Cluj s-a impus la limită, scor 1-0 (gol Andrej Fabry).

În Gruia, CFR Cluj și Farul Constanța închid ziua de sâmbătă, de la ora 21:00, într-un meci cu miză importantă pentru ambele formații. Echipa ardeleană are pe teren propriu un bilanț de două victorii, trei remize și două înfrângeri, reușind însă să marcheze cel puțin un gol în 24 dintre ultimele 25 de partide jucate acasă în Superligă.

Farul, un singur succes în deplasare

De partea cealaltă, Farul are un singur succes în deplasare în acest sezon, 2-1 cu FCSB, pe 26 iulie, completat de două remize și patru înfrângeri.

Cele două echipe s-au înfruntat până acum de 38 de ori în campionat: 19 victorii CFR, 12 pentru Farul și 7 remize. Ultima victorie a constănțenilor la Cluj s-a consemnat pe 28 mai 2023, scor 2-1, iar în cea mai recentă întâlnire directă, pe 27 ianuarie 2025, CFR s-a impus cu 3-1, printr-o triplă a lui Louis Munteanu.

Meciul are o încărcătură specială pentru Ionuț Larie, căpitanul Farului, care va disputa partida cu numărul 400 în Superliga României. Larie a debutat chiar împotriva CFR-ului, pe 7 iunie 2006, în meciul CFR – Farul 3-0, și a evoluat ulterior pentru gruparea din Gruia timp de trei sezoane (2014-2015 / 2016-2017).