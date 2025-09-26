Superliga. FC Argeş învinge pe Hermannstadt, în deplasare, cu 1-0, în deschiderea etapei a 11-a

Unicul gol al meciului a fost înscris de Caio Ferreira în minutul 65, după un contraatac decisiv al echipei lui Bogdan Andone.

Partida a început cu presiunea gazdelor, care au dominat prima repriză şi au ratat ocazii mari prin Neguţ şi Jair, ultimul irosind incredibil din doi metri în minutul 36.

După pauză, Hermannstadt a continuat să atace, însă o neatenţie a lui Karo a deschis drumul brazilianului Caio spre poarta lui Căbuz, execuţia sa plasată aducând victoria piteştenilor.

„Vulturii violeţi” au gestionat finalul jocului şi au plecat cu toate cele trei puncte, rezultat care le oferă pe moment o urcare pe locul 2 în clasament, cu 22 de puncte, fiind la doar un punct de lider, Universitatea Craiova, care joacă de la ora 21:00 cu Dinamo Bucureşto.

Hermannstadt rămâne pe locul 11, cu 10 puncte în 11 etape.