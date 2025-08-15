Superliga: Unirea Slobozia a învins pe Metaloglobus București, scor 2-1, în deschiderea etapei 6

Oaspeții au deschis scorul în minutul 17, după un autogol al lui Adnan Aganovic, însă ialomițenii au egalat în minutul 84, prin Florin Purece, care a transformat un penalty, iar în minutul 90 Purece a realizat „dubla”, marcând golul victoriei pentru gazde.

În urma succesului, Unirea Slobozia a ajuns la 10 puncte în clasament, urcând provizoriu pe locul 4.

Pentru Metaloglobus, a reprezentat a cincea înfrângere a sezonului, având un singur punct acumulat, ocupând penultima poziție, a 15-a.

Formații:

Unirea Slobozia: Rusu – Negru, Dinu, Antoche, Dragu – Deaconu (Purece 46’), Vl. Pop, Florescu (Hamdiu 46’) – Rotund (Dulcea 70’), Said (Afalna 52’), Aganovic (Bărbuț 46’). Antrenor: Andrei Prepeliță.

Metaloglobus: Gavrilaș – Kouadio, Pasagic, Caramalău (C. Achim 66’), Sava – D. Irimia (Abbey 76’), Carvalho (Milea 66’), Tous, Ely (Sârbu 72’) – Huiban, Ubbink (Al. Irimia 66’). Antrenor: Mihai Teja.

Stadion: Clinceni

Arbitru: Vadana Sorin (Cluj-Napoca – Cluj). A1: Cerei Alexandru (Cluj-Napoca – Cluj). A2: Orbuleţ Mircea (Bucureşti – Bucureşti)

Arbitru VAR: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti – Bucureşti) / Asistent VAR: Trandafir Cristina Mariana (Bucureşti – Bucureşti)