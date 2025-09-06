Prima pagină » Sport » Suporterii echipei naționale de fotbal a României nu se pot întâlni cu jucătorii la sosirea în Cipru

Suporterii echipei naționale de fotbal a României nu se pot întâlni cu jucătorii la sosirea în Cipru

Echipa națională a României va pleca duminică spre Cipru pentru continuarea pregătirilor înaintea meciului oficial, iar suporterii nu vor putea interacționa cu jucătorii la sosirea pe aeroport.
Suporterii echipei naționale de fotbal a României nu se pot întâlni cu jucătorii la sosirea în Cipru
Laurențiu Marinov
06 sept. 2025, 19:18, Sport

Echipa națională a României va decola duminică spre Cipru, unde urmează să continue programul de pregătire înaintea următorului meci oficial, transmite FRF. Suporterii vor avea culoar special de tranzit de la aeroport.

Tricolorii vor ateriza la Larnaca, iar delegația se va deplasa direct către hotelul Lordos Beach, cu sosirea estimată în jurul orei 20:00.

„Federația Română de Fotbal dorește să informeze suporterii români stabiliți în Cipru, dar și pe cei care vor face deplasarea pentru acest meci, că, din motive organizatorice, echipa va beneficia de un culoar special de tranzit la aeroport. Astfel, nu va fi posibilă interacțiunea cu jucătorii și staff-ul tehnic în momentul sosirii”, a transmis FRF.