Surpriză uriașă. La vârsta de 44 de ani Serena Williams ar putea reveni în turneele din circuitul WTA

Serena Williams și-a recăpătat duminică dreptul de a concura în turnee WTA, potrivit Le Figaro. Astfel, marea revenire în circuit a americancei în vârstă de 44 de ani pare să prindă contur

Pentru a fi eligibilă, campioana de 23 de ori la Grand Slam a trebuit să fie disponibilă timp de șase luni pentru teste antidoping neanunțate. Perioada a expirat duminică. Prin urmare, americanca este liberă să participe la turnee dacă primește o invitație „wildcard” din partea organizatorilor.

„Dacă nu se accidentează, nu există nicio îndoială că va juca din nou undeva la un moment dat. Dacă nu intenționează să joace tenis profesionist, nimeni nu se va înscrie pe această listă, mai ales cineva cu atâta experiență ca Serena Williams”, a declarat fostul număr 1 mondial, Jim Courier, în ianuarie.

Ce spune Serena Williams despre revenire

Informația nu a fost confirmată de Williams. În decembrie ea a publicat o dezmințire oficială cu privire la zvonurile unei reveniri în circuit. Zvonurile s-au amplificat după ce sora mai mare, Venus, a revenit în circuit la vârsta de 45 de ani. La sfârșitul lunii ianuarie, Serena Williams a devenit mai evazivă.

„Nu e nici da, nici nu. Nu știu, voi vedea doar ce se întâmplă (…) M-am reînscris? Nu știam dacă l-am părăsit (în programul antidoping n.r.). Uite, nu pot vorbi despre asta”, a declarat Serena Williams în cadrul programului de televiziune american „Today”.

Ultimul indiciu a venit la începutul lunii februarie, atunci când americanca Alycia Parks (locul 77 în lume) a dezvăluit că s-a antrenat cu celebra sa compatrioată. „Este într-o formă excelentă. Cred că ar fi o senzație în circuit”, a declarat Parks într-un interviu acordat publicației de tenis Tennis Majors.

Ultimul turneu la care Serena Williams a participat a fost US Open 2022. De atunci ea nu a mai adunat puncte în clasamentul WTA și depinde de invitații pentru a participa la turnee.