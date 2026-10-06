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Tadej Pogačar se menține lider detașat în clasamentul mondial UCI deși este accidentat din august. Unde se află primul rutier român

Ciclistul sloven Tadej Pogačar își păstrează poziția de lider detașat în clasamentul mondial UCI, publicat marți, deși nu a mai concurat de la accidentul suferit la Vuelta, la sfârșitul lunii august. Cristian Răileanu este primul ciclist român din ierarhie, urcând o poziție față de ierarhia anterioară.
Tadej Pogačar se menține lider detașat în clasamentul mondial UCI deși este accidentat din august. Unde se află primul rutier român
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
06 oct. 2026, 10:05, Sport
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Tadej Pogačar are 10.131,75 puncte, cu peste 3.000 de puncte mai mult decât belgianul Remco Evenepoel, aflat pe locul secund, cu 7.086,61 puncte, potrivit clasamentului Uniunii Cicliste Internaționale.

Pogačar a abandonat Vuelta (Turul Spaniei) după o căzătură în etapa a opta, pe 29 august, când purta tricoul roșu și conducea clasamentul general. Slovenul a suferit o fractură la clavicula stângă, o fractură cervicală și o comoție cerebrală, fiind supus ulterior unei intervenții chirurgicale. Echipa sa, UAE Team Emirates-XRG, a anunțat că rutierul nu va mai concura în 2026.

Astfel, Pogačar a ratat inclusiv Campionatele Mondiale și Europene, unde era campion en-titre la cursa pe șosea. El nu a putut să-și apere titlul european chiar în Slovenia, competiția desfășurându-se duminică. Slovenul a fost, însă, prezent ca invitat special.

Evenepoel, campion european

Absența lui din cursă i-a oferit lui Evenepoel șansa de a cuceri singurul titlu major care îi lipsea din palmares. Belgianul a câștigat duminică proba masculină de șosea la Campionatele Europene din Slovenia, cu mari emoții, într-un final decis la foto-finiș împotriva italianului Giulio Ciccone.

Evenepoel și Ciccone au ajuns împreună la final după ce s-au desprins de grup pe ultima ascensiune a cursei. Belgianul a fost declarat câștigător la o diferență de numai 0,0028 secunde, după o sosire extrem de strânsă. Italianul a lansat sprintul primul, dar Evenepoel a revenit pe ultimii metri.

Pentru Evenepoel, succesul din Slovenia vine la scurt timp după ce și-a apărat titlul mondial la contratimp. La Campionatele Mondiale de la Montréal, belgianul a devenit primul rutier din istorie care câștigă patru titluri mondiale consecutive în această probă.

În clasamentul mondial UCI, după Pogačar și Evenepoel urmează mexicanul Isaac del Toro, cu 6.336,46 puncte, iar francezul Paul Seixas ocupă un impresionant loc patru, la doar 20 de ani, cu 5.020,38 puncte. Jonas Vingegaard, câștigător în Giro, este al cincilea, cu 4.160,82 puncte.

Cristian Răileanu, cel mai bine clasat român

Din România, cel mai bine clasat este campionul național Cristian Răileanu. Rutierul echipei Li Ning Star a urcat o poziție în clasamentul publicat marți, ajungând pe locul 309, cu 320 de puncte. El este urmat de Andrei Cărbunarea, locul 717, cu 105 puncte, și Mihnea-Alexandru Harasim, locul 756, cu 98 de puncte.

În clasamentul pe națiuni, Belgia, cu trei rutieri în Top 10, ocupă prima poziție, cu 22.713,31 puncte, urmată de Franța, cu 19.575,59, și Slovenia, cu 14.523,71.

România a coborât o poziție, ajungând pe locul 47, cu 830 de puncte.

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