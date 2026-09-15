Del Toro urcă pe podium în clasamentul mondial UCI, condus în continuare de Pogačar. Românul Cristian Răileanu, salt de 40 de locuri după Turul României

Ciclistul sloven Tadej Pogačar, care a anunțat că nu va mai concura în 2026, conduce clasamentul UCI, cu 11.676,75 puncte, în timp ce belgianul Remco Evenepoel ocupă locul secund, cu 7.921,61 puncte. Mexicanul Isaac del Toro a urcat pe poziția a treia, după o perioadă excelentă în care a câștigat Marele Premiu de la Montréal.

Del Toro, în vârstă de 23 de ani, are acum 6.476,46 puncte. Mexicanul, component al echipei UAE Team Emirates XRG, a câștigat duminică Grand Prix Cycliste de Montréal, după un duel final cu francezul de la Decathlon, Paul Seixas.

Victoria de la Montréal vine după un sezon foarte solid pentru Del Toro. Mexicanul a încheiat pe locul al treilea în Turul Franței și a câștigat clasamentul celor mai buni tineri, iar în august s-a impus și în Turul Germaniei.

În clasamentul UCI, după Pogačar, Evenepoel și Del Toro urmează francezul Paul Seixas, în urcare două poziții până pe locul patru, cu 5.038,71 puncte. Jonas Vingegaard este al cincilea, Tom Pidcock al șaselea, iar Jasper Philipsen al șaptelea.

Unul dintre cele mai importante salturi îi aparține lui Wout van Aert, care a urcat șapte poziții, până pe locul opt. Belgianul de la Visma Lease a Bike a câștigat două etape și tricoul verde în ultimul Mare Tur al anului, Vuelta, încheiat duminică.

Enric Mas, salt de 225 de poziții

Turul Spaniei a produs una dintre cele mai spectaculoase modificări ale clasamentului mondial. Enric Mas a urcat nu mai puțin de 225 de poziții și ocupă acum locul 24, cu 2.153,14 puncte.

Spaniolul de la Movistar a câștigat ediția din 2026 a Turului Spaniei, devenind primul rutier spaniol care se impune în această cursă din 2014, când triumfase Alberto Contador. Mas a încheiat competiția cu un avans de 2 minute și 15 secunde față de Primož Roglič și de 2 minute și 44 de secunde față de Felix Gall.

Succesul lui Mas a venit după trei săptămâni în care a devenit liderul cursei după abandonul lui Tadej Pogačar, în etapa a opta. Victoria reprezintă primul său triumf într-un Mare Tur, după ce mai terminase Vuelta pe podium de patru ori.

Printre cele mai mari salturi din zona superioară se numără și Matthew Brennan, care a urcat 58 de locuri până pe 21. Brennan, de la Visma Lease a Bike, a câștigat cinci etape în Vuelta, la debutul său într-un Mare Tur, devenind, la 21 de ani, cel mai tânăr rutier care câștigă cinci etape într-un Mare Tur.

Cristian Răileanu, în urcare 40 de poziții după locul secund în Turul României

Cristian Răileanu, în vârstă de 33 de ani, ocupă în prezent locul 336 în clasamentul mondial UCI, cu 287 de puncte, în urcare cu 40 de locuri. Rutierul român concurează pentru echipa Li Ning Star și a obținut 30 de puncte pentru clasarea pe locul al doilea la general în Turul României 2026, competiție încheiată duminică, la București. Originar din Republica Moldova, Răileanu este cel mai bine clasat român din ierarhia mondială.

Răileanu a fost principalul rutier român în ediția din acest an a cursei și a încheiat competiția la 13 secunde de câștigătorul Barnabás Vas, din Ungaria. El a primit și tricoul albastru, acordat celui mai bine clasat rutier român.

Performanța de la Turul României se adaugă unui sezon consistent pentru Răileanu. El a câștigat în luna iunie atât cursa pe șosea, cât și contratimpul la Campionatele Naționale ale României, rezultate care i-au adus 100, respectiv 50 de puncte UCI.

Românul mai are în palmaresul sezonului 2026 locul al șaselea în clasamentul general al Turului Thailandei, pentru care a primit 40 de puncte, precum și locul al treilea în Tour of Bostonliq și locul al patrulea în Turul Albaniei.