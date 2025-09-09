Tenis de masă. Bernadette Szőcs și Elizabeta Samara reprezintă România la WTT Champions Macao

Szőcs ocupă locul 16 în ierarhia mondială și o va întâlni, în primul tur al competiției de la Macao, pe egipteanca Hana Goda (locul 25 mondial), meci programat miercuri, de la ora 08:20.

Samara, situată pe locul 33 mondial, va debuta tot miercuri, de la ora 12:40, contra japonezei Miwa Harimoto, clasată pe locul 6 mondial.

Competiția începe marți și este dotată cu premii totale în valoare de 800.000 de dolari, câștigătorii, la feminin și masculin, fiind recompensați cu câte un premiu de 60.000 de dolari și cu câte 1000 de puncte în clasamentul mondial.

Pentru prezența în primul tur se acordă câte 8.000 de dolari și 15 puncte în ierarhie.