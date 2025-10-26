Tenis: Grigor Dimitrov revine pe teren, după trei luni de pauză din cauza unei accidentări

„Este plăcut să fiu din nou alături de băieți și să începem să ne provocăm reciproc”, a declarat Dimitrov pentru ATPTour.com.

Bulgarul în vârstă de 34 de ani revine în acțiune la Paris.

Ultima apariție a lui Dimitrov a fost la Wimbledon, unde a jucat unul dintre cele mai inspirate meciuri ale sale, conducând cu 2-0 la seturi împotriva lui Jannik Sinner, pe atunci numărul 1 mondial, în turul patru. Era la un pas să ajungă în sferturile de finală, dar bulgarul a suferit a cincea eliminare consecutivă la un turneu major din cauza abandonului.

La Paris, Dimitrov va intra pe terenul de dublu alături de Nicolas Mahut, câștigător a cinci turnee de Grand Slam, care joacă ultimul turneu din cariera sa.

Pentru ambii jucători, acesta promite să fie un capitol emoționant. Unul se întoarce în mod anticipat în circuitul ATP, celălalt își ia rămas bun.

În proba de simplu, Dimitrov se confruntă cu o încercare dificilă în primul tur împotriva francezului Giovanni Mpetshi Perricard, cunoscut pentru serviciul său puternic.