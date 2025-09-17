Tenis. Liderul mondial Aryna Sabalenka se retrage de la China Open din cauza unei accidentări

Jucătoarea belarusă Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, s-a retras de la turneul WTA 1000 China Open, programat să înceapă pe 24 septembrie la Beijing, din cauza unei accidentări suferite la US Open, au anunțat miercuri organizatorii.

Sabalenka, care în urmă cu zece zile a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open, învingând-o în finală pe Amanda Anisimova, nu s-a refăcut complet după problemele medicale apărute la New York.

„Aryna nu s-a recuperat complet după accidentarea suferită la US Open și va lipsi de la China Open 2025”, se precizează în comunicatul oficial.

Sportiva în vârstă de 27 de ani, care anul trecut a ajuns în sferturile competiției de la Beijing, a transmis pe platforma Weibo că este „foarte tristă” să își anunțe retragerea, dar va prioritiza recuperarea: „Mă voi concentra pe refacere și voi încerca să revin cât mai repede pe teren la 100%”.

Sabalenka urmează să își apere titlul la Wuhan Open, ultima competiție WTA 1000 din acest sezon, programată luna viitoare.