Thiago Silva decisiv: Fluminense s-a calificat în semifinalele Cupei Braziliei

Golurile echipei conduse de Renato Gaúcho au fost marcate de Canobbio, din penalty, și de veteranul Thiago Silva, care a înscris spre finalul partidei, provocând o adevărată explozie de bucurie în rândul fanilor prezenți pe Maracanã.

În tur, Bahia se impusese cu 1-0, însă Fluminense a reușit să întoarcă rezultatul, datorită evoluției din partea secundă a partidei retur. Meciul a fost echilibrat în prima parte, cu puține ocazii clare de gol, însă ofensiva gazdelor a devenit decisivă după pauză.

Canobbio a deschis scorul printr-un penalty obținut după un fault asupra lui Renê, iar în minutul 85. Thiago Silva a stabilit scorul final, marcând cu o lovitură de cap dintr-o lovitură liberă executată de Canobbio. Bahia a încercat să reacționeze, însă echipa lui Rogério Ceni nu a găsit drumul spre gol.

În campionatul brazilian, Fluminense va primi vizita celor de la Corinthians, sâmbătă, 13 septembrie.