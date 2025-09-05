Transfer – record în fotbalul feminin. London City o transferă pe Grace Geyoro pentru o sumă incredibilă

Internaționala franceză Grace Geyoro a semnat vineri cu London City Lionesses, venind de la Paris Saint-Germain, într-un transfer de 1,43 milioane de lire sterline (1,65 milioane dolari), un nou record în fotbalul feminin mondial.

Suma ar putea fi depășită ușor dacă Chelsea va plăti toate bonusurile pentru transferul Alyssei Thompson de la Angel City, care ar putea ajunge aproape de 1,5 milioane lire sterline, potrivit Sky Sports.

Geyoro, în vârstă de 28 de ani, și-a petrecut întreaga carieră la PSG, cu 250 de meciuri și 50 de goluri, și a câștigat un titlu în Ligue 1, trei Cupe ale Franței și a terminat de două ori pe locul secund în Liga Campionilor feminin.

„Este o jucătoare completă, cu multă experiență”

La Euro 2025, a jucat în trei din cele patru meciuri ale Franței și a marcat de două ori, echipa ajungând în sferturile de finală.

Antrenorul principal al London City, Jocelyn Precheur, care a lucrat cu Geyoro la PSG, a declarat: „Grace are multe calități, tehnice și fizice, dar ceea ce poate nu se știe este ce poate aduce în vestiar. Este o jucătoare completă, cu multă experiență, pe care o cunosc foarte bine. Am purtat discuții lungi în timpul verii pentru a încheia acest transfer și sunt foarte mulțumit și nerăbdător să începem să lucrăm împreună”.

În această vară, London City, promovată în Women’s Super League, a mai adus jucătoare de top, precum Jana Fernandez (Barcelona), Danielle van de Donk (Lyon), fostul căpitan al lui Manchester United Katie Zelem și atacanta engleză Nikita Parris, cu 74 de selecții pentru naționala Angliei. Recent, echipa a semnat și cu fundașul stânga Lucia Corrales de la Barcelona, pentru aproximativ 430.000 lire, pe patru ani.