Tricolorii se reunesc cu fanii: autografe și acces la antrenament pe 31 august

La finalul săptămânii, tricolorii se vor reuni la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, pentru a pregăti confruntările cu Canada, meci de pregătire programat pe 5 septembrie, pe Arena Națională, și duelul din preliminariile pentru Campionatul Mondial împotriva Ciprului, care se va disputa la Nicosia, pe 9 septembrie.

Suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe la antrenamentul de duminică, 31 august.

Accesul publicului se va face începând cu ora 17:15.

La ora 18:00 e programată sesiunea de autografe, iar de la ora 18:15 va începe ședința de pregătire, la care copiii și însoțitorii lor vor avea acces pentru 15 minute.

Începând de marți, 26 august, la prânz, cei interesați, adulți sau copii, își vor putea rezerva accesul gratuit pe site-ul bilete.frf.ro, fiecare comandă putând include maxim opt bilete.

Vor fi disponibile 800 de tichete de acces cu valoare zero, anunță frf.ro.