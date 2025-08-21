UEFA amendează clubul polonez Rakow pentru un banner politic afișat la meciul cu Maccabi Haifa

Comisia de disciplină a UEFA a anunțat joi că Rakow a transmis „un mesaj neadecvat pentru un eveniment sportiv” în timpul meciului cu Maccabi Haifa. Înainte, suporterii polonezi afișaseră un banner în poloneză acuzând Israelul că ar ucide oameni, în timp ce fanii israelieni afișaseră un banner în engleză: „Murderers since 1939 (Criminali din 1939)”.

Clubul Rakow, calificat în continuare în Conference League după 2-1 la general cu Maccabi, a mai fost amendat cu 30.000 de euro pentru artificii aprinse la meciul retur, găzduit în Ungaria. Suspendarea unei interdicții de vânzare a biletelor la meciurile în deplasare a fost amânată pe o perioadă de probă de doi ani.

Clubul polonez a respins acuzațiile privind bannerul afișat de fanii israelieni, declarând că „polonezii și-au riscat adesea viața pentru a ascunde evrei și a organiza rezistența împotriva Germaniei naziste”.

UEFA nu a luat în considerare solicitarea Rakow de a exclude Maccabi din competițiile europene din sezonul următor pentru presupuse „încălcări repetate ale regulamentului”.