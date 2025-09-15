Ultrașii lui Dinamo au încercat să intre la meciul cu Petrolul cu un mesaj de susținere pentru gruparea neonazistă Strasbourg Offender.

Înaintea meciului cu Petrolul, ultrașii lui Dinamo au încercat să intre cu mesaje de susținere pentru gruparea neonazistă Strasbourg Offender.

Mesajele acestora erau scrise în limba franceză și criticau decizia de dizolvare a grupării neonaziste.

„Se poate dizolva un grup, dar nu și ideile!!! Susținere pentru Strasbourg Offender”, este unul dintre ele. Aceste mesaje au fost interzise de către jandarmi.

Gruparea neonazistă a fost dizolvată săptămâna trecută de către Guvernul Franței. Potrivit L’Equipe, Comisia națională pentru prevenirea violenței la evenimente sportive emisese încă din 11 iunie un aviz favorabil dizolvării acestei grupări, iar acest lucru a fost decis de către fostul premier François Bayrou chiar în ultima zi a mandatului său.

Strasbourg Offender, un grup „derivat din mișcarea ilegală neonazistă”

În decretul publicat în Monitorul Oficial se arată că Strasbourg Offender era un grup „derivat din mișcarea ilegală neonazistă”. Cei 30 de membri au fost numiți „huligani cu risc ridicat, implicați frecvent în acte de violență și confruntări fizice sau tentative de confruntări care au dus la mai mulți răniți, precum și la distrugeri de bunuri, atât în incinte sportive, cât și în apropierea acestora”.

Jurnalistul Guillaume Krempp de la Rue89 Strasbourg i-a caracterizat pe membrii Strasbourg Offender ca fiind violenți, rasiști, xenofobi și adepți ai ideologiei neonaziste, relata Golazo la momentul interzicerii.

Partida Petrolul – Dinamo are loc de la ora 21:00, pe stadionul „Ilie Oană”, și închide etapa a 9-a a Superligii.