Un abțibild Panini cu Lionel Messi, vândut pentru 1,5 milioane de dolari, un record pentru fotbal

Colecționarul care a achiziționat abțibildul l-a cumpărat printr-o platformă privată online, conform L’Equipe.
Acesta îl reprezintă pe Messi în primul său sezon complet ca profesionist la FC Barcelona (2004-2005), când a marcat un gol în nouă meciuri.
Vânzarea depășește precedentul record de 1,33 milioane de dolari, stabilit în 2022 pentru un stiker Panini al legendarului Pele, din Cupa Mondială 1958.
Abțibildul cu Messi, certificat de Professional Sports Authenticator (PSA), a fost evaluat ca fiind într-o stare perfectă (10/10) și face parte dintr-un tiraj de doar 838 de exemplare în lume.