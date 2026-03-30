Un club important de fotbal, amendat de UEFA pentru un banner uriaș cu Ioana d’Arc

Bannerul de mari dimensiuni a fost afișat de suporteri în tribune, în timpul unui meci european, și a adus o sancțiune financiară consistentă de la UEFA unui club francez din prima ligă.
Stadionul clubului Lille OSC
Maria Miron
30 mart. 2026, 10:04, Sport

Incidentul a avut loc la partida din UEFA Europa League, disputată de Lille OSC contra Aston Villa, în optimile de finală, în urmă cu aproximativ două săptămâni, pe stadionul Stade Pierre-Mauroy din Lille.

Clubul Lille OSC a fost sancționat de UEFA după ce suporterii au afișat un banner de mari dimensiuni cu Jeanne d’Arc, considerat de forul european ca având un posibil mesaj cu tentă politică sau identitară, a anunțat luni Le Figaro.

Mesajele din tribune

Suporterii au desfășurat bannerul însoțit de mai multe sloganuri: „Francezii nu mor niciodată”, „Jeanne ridică sabia și Lille continuă lupta” și „Mândri. Puternici. Feroce”.

Figura Ioanei d’Arc, eroină a Franței din Războiul de 100 de Ani, era reprezentată ținând o sabie în fața drapelului francez.

Decizia UEFA

UEFA a apreciat că afișajul poate fi interpretat ca „o manifestare de ordin politic sau identitar”, contrară regulamentelor care interzic mesajele discriminatorii sau cele care pot incita la ură. Pentru acest incident, clubul francez a fost amendat cu 17.500 de euro.

Suma se adaugă altor penalizări primite pentru același meci, inclusiv pentru aruncarea de obiecte pe teren, utilizarea de artificii și întârzierea startului partidei. În total, sancțiunile ajung la 82.750 de euro.

