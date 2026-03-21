Un nou reper mondial în proba de 60 m garduri la heptatlon, stabilit de elvețianul Simon Ehammer

Elvețianul Simon Ehammer a dominat proba de 60 m garduri din cadrul concursului de heptatlon, la competiția de la Torun (Polonia).

Timpul stabilit de atletul elvețian, de 7,52 secunde, este cu 0,08 secunde mai bun decât precedentul record, realizat de americanul Ashton Eaton, în urmă cu 15 ani.

Cu acest timp, Ehammer a obținut 1106 puncte, ajungând la un total de 4804 puncte în clasamentul general după această probă.

Elvețianul ocupă prima poziție, la peste 200 de puncte de al doilea clasat, americanul Kyle Garland (4590).

În proba de 60 metri garduri, Heath Baldwin (SUA) a fost al doilea, cu 7,80 secunde (1033 puncte). Makenson Gletty (Franța) a sosit al treilea, cu 7,86 secunde (1017 puncte).

În prima sesiune a zilei de la Mondialele de Atletism în sală mai era programată și proba de săritura cu prăjina în concursul de heptathlon.