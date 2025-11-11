Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova și-a prezentat oficial noul antrenor. Cine este Filipe Coelho

Universitatea Craiova l-a numit pe portughezul Filipe Coelho noul antrenor, care îl va înlocui oficial pe Mirel Rădoi.
Filipe Coelho. Sursa foto: Facebook /Universitatea Craiova
Nițu Maria
11 nov. 2025, 20:22, Sport

Universitatea Craiova a anunţat numele noului antrenor al echipei. Este vorba despre portughezul Filipe Coelho, în vârstă de 40 de ani, care îl înlocuiește pe Mirel Rădoi, ce a renunțat recent la conducerea echipei.

După plecarea lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova a căutat rapid un înlocuitor și a prezentat numele acestuia la o zi după confirmarea despărțirii de Rădoi.

Filipe Coelho, un portughez în vârstă de 45 de ani, era liber de contract după ce a încheiat colaborarea cu naționala Emiratelor Arabe Unite, unde a ocupat funcția de secund în luna martie.

Anunțul oficial a venit pe paginile oficiale de social media ale echipei, care precizează că acordul a fost semnat marți, 11 noiembrie.

„Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!”, scrie Universitatea Craiova pe Facebook.

Filipe Coelho a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes (2016), Casa Pia (2015-2016) și Vilafranquense (2013-2015), a transmis Universitatea Craiova.

