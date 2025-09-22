UTA Arad încheie un parteneriat cu clubul spaniol Villarreal CF pentru dezvoltarea tinerelor talente

Prin acest parteneriat, academia UTA Arad va beneficia de metodologia de pregătire a Villarreal CF, inclusiv prin sesiuni de instruire pentru antrenori, dar și prin oportunități pentru tinerii jucători de a participa la cursuri și tabere conduse de antrenori de la Yellows Academy, academia clubului iberic.

„Suntem mândri să colaborăm cu Villarreal CF, un club recunoscut pentru dezvoltarea tinerelor talente. Acest parteneriat reprezintă un pas important pentru academie și pentru fotbalul românesc, oferind oportunități pentru jucătorii noștri și instruire de calitate pentru antrenori. Accesul la metodologia unuia dintre cele mai bune cluburi europene va ridica nivelul dezvoltării tinerilor noștri”, a declarat directorul academiei UTA, Ovidiu Cristian Pinta, într-un comunicat oficial.

Din partea Villarreal CF, David Navarro, Football Business Manager, a declarat: „Suntem încântați de această colaborare, care va aduce beneficii ambelor cluburi. Începerea parcursului către fotbalul profesionist este o provocare uriașă, iar acest parteneriat va oferi jucătorilor mai multe șanse să își îndeplinească visul”.

Proiectul CVF Pro facilitează astfel colaborări între Villarreal CF și cluburi profesionale din întreaga lume, consolidând schimbul de experiență și know-how în fotbalul juvenil.