Volei masculin. România joacă la Piatra Neamț, cu Portugalia, ultimele teste înaintea Mondialului

Echipa națională de volei masculin a României va disputa trei partide amicale cu selecționata Portugaliei, la Piatra Neamț, fiind ultimele teste înainte de plecarea la Campionatul Mondial din Filipine.

Federația Română de Volei a anunțat joi că selecționata antrenată de Sergiu Stancu va întâlni Portugalia, la Sala Sporturilor din Piatra Neamț, în trei partide de verificare, programate vineri, sâmbătă și duminică.

Toate cele trei meciuri sunt programate să înceapă de la ora 18:30, iar accesul publicului este gratuit.

Partidele reprezintă ultimele verificări pentru echipa României înainte de participarea la Campionatul Mondial, selecționata tricoloră urmând ca pe 3 septembrie să plece spre Asia. Debutul la turneul final al competiției mondiale din Filipine este programat pe 13 septembrie, la Manila, contra vicecampioanei olimpice, Polonia.