Wimbledon anunță premii record: cât valorează acum titlul de campion

Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor primi câte 3,6 milioane de lire sterline. Suma reprezintă o creștere importantă față de cele 3 milioane acordate anul trecut, potrivit The Independent.

Președinta All England Club, Debbie Jevans, a respins solicitările unor jucători de top privind majorarea ponderii premiilor în raport cu veniturile turneului.

Potrivit acesteia, calcularea premiilor exclusiv în funcție de venituri „nu are sens”, deoarece nu reflectă investițiile realizate de Wimbledon în sport.

Jucătorii cer de mai mult timp o distribuție mai mare a veniturilor generate de cele patru turnee de Grand Slam. Ei susțin că procentul alocat premiilor este inferior celui întâlnit la cele mai importante competiții ATP și WTA.

Anul trecut, premiile de la Wimbledon au reprezentat mai puțin de 13% din veniturile totale ale turneului. O cotă de 22%, solicitată de sportivi, ar fi însemnat un fond total de aproximativ 71 de milioane de lire sterline.

Jevans a subliniat că Wimbledon investește constant în infrastructură pentru jucători, în dezvoltarea sezonului de iarbă și în programe dedicate tenisului britanic.

Nemulțumiri ale jucătorilor

Oficialii turneului au avut recent discuții cu reprezentanții jucătorilor, conduși de fostul șef al WTA, Larry Scott. Deși negocierile au fost descrise drept constructive, diferențele de opinie persistă.

În paralel, Wimbledon a atras atenția asupra problemelor generate de calendarul tot mai aglomerat al tenisului profesionist. Organizatorii consideră necesare reforme importante privind guvernanța sportului și durata sezonului competițional.

Mai mulți jucători de top, printre care Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka și Coco Gauff, au solicitat măsuri suplimentare pentru protecția sportivilor. Printre propuneri se numără fonduri pentru pensii, asistență medicală și concedii de maternitate.

Wimbledon a propus înființarea unui consiliu al jucătorilor, care să faciliteze dialogul direct cu organizatorii pe teme precum remunerația și condițiile de participare.

Totodată, fondul de premiere pentru calificări a fost majorat cu 25%, până la 6,2 milioane de lire sterline. Jucătorii eliminați în primul tur al tabloului principal vor primi un premiu record de 80.000 de lire sterline, iar cei care pierd în ultimul tur al calificărilor vor încasa 50.000 de lire sterline.