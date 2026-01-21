Yamaha MotoGP a intrat oficial în era V4. Modelul pentru sezonul 2026, prezentat în Indonezia

După un sezon dezamăgitor în motomondialul de viteză în 2025, echipa Yamaha a prezentat miercuri noua motocicletă YZR-M1, complet redesenată.

Noul design păstrează tema caracteristică Yamaha, dar vine cu un aspect reîmprospătat, dominat de albastru și alb.

Yamaha abordează sezonul 2026 cu Fabio Quartararo, campionul din 2021, și Alex Rins

Lista piloților a rămas neschimbată față de sezonul anterior. Fabio Quartararo, singurul campion mondial francez la clasa mare, și spaniolul Alex Rins, fost vicecampion mondial, vor concura în sezonul acesta la echipa italiano-japoneză.

Pentru Yamaha, sezonul 2026 reprezintă debutul oficial al proiectului V4, după un amplu program de dezvoltare desfășurat în paralel cu competițiile din 2025 – un demers considerat fără precedent în MotoGP-ul modern.

„Este începutul unei noi ere pentru Yamaha. Motorul V4 este o schimbare majoră și abia aștept să văd cum se va comporta pe circuit. Am muncit mult în pauza competițională și sunt pregătit să dau totul. Va fi un proces de durată, dat voi merge la limită din prima zi și voi încerca să obțin cele mai bune rezultate posibile”, a declarat Fabio Quartararo, campionul din 2021 din MotoGP, clasat doar pe locul 9 în sezonul trecut, primul din ierarhie cu Yamaha.

La rândul său, Alex Rins a evidențiat motivația cu care pornește în noul sezon.

„Am încheiat bine anul trecut, iar prezentarea din Jakarta îmi dă un plus de energie. Noua motocicletă ne oferă mai multe oportunități de dezvoltare. Va fi mult de muncă, dar sunt entuziasmat să fac parte din acest proiect”, a spus Rins.

Conducerea Yamaha a subliniat importanța colaborării dintre centrele de dezvoltare din Japonia și Italia.

Takahiro Sumi, președintele Yamaha Motor Racing, a precizat că primele date indică îmbunătățiri la stabilitatea la frânare, accelerație și consistență pe distanțe lungi. Însă succesul în 2026 va fi evaluat mai degrabă prin progresul tehnic decât prin rezultate imediate.

Primele teste oficiale pentru noul YZR-M1 V4 vor avea loc la Sepang, în Malaezia, la finalul săptămânii viitoare. Yamaha beneficiiază de concesii care permit prezența tuturor piloților încă din faza de shakedown.