„Yamal este un geniu!” Ce dezvăluie antrenorul Barcelonei despre tânărul atacant

Declarațiile au fost făcute luni noapte, după ce Flick a primit premiul pentru cel mai bun antrenor al anului din partea publicației germane „Bild”.

„Este un geniu absolut. La doar 18 ani decide singur meciurile și este foarte inteligent. Este pe drumul cel bun și, deși este încă tânăr, are sprijinul nostru. Sunt convins că va fi unul dintre cei mai buni jucători pe care lumea fotbalului i-a văzut vreodată”, a spus Flick despre Yamal, potrivit publicației spaniole Marca.

Tehnicianul german a vorbit și despre situația portarilor clubului, menționând potențialul tânărului Joan García și revenirea lui Marc-André ter Stegen după o accidentare la spate. Flick a subliniat că, deși Ter Stegen va avea nevoie de aproximativ patru luni pentru recuperare, sprijinul clubului și al său personal îl va ajuta să revină la cel mai înalt nivel, fără a garanta însă titularizarea imediată.

Flick a mai apreciat noile achiziții și a reiterat importanța strategiei echipei în promovarea tinerilor talentați din propria academie, cum este cazul lui Yamal și García.